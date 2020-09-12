Bakan Berat Albayrak'tan 12 Eylül paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından 12 Eylül paylaşımında bulundu.Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"40 yıl...
40 yıl önce bugün demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesini unutmadık, unutmayacağız!
O günleri ve yaşananları anlatan bu filmi özellikle de bilmeyen ve görmeyen herkesin izlemesini tavsiye ederim."
40 yıl...— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 12, 2020
40 yıl önce bugün demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesini unutmadık, unutmayacağız!
O günleri ve yaşananları anlatan bu filmi özellikle de bilmeyen ve görmeyen herkesin izlemesini tavsiye ederim. https://t.co/9VwndstZfd