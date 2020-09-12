Huawei HarmonyOS 2.0 tanıtıldı

Huawei Geliştirici Konferansı 2020 açılışında, Çin merkezli teknoloji şirketi, HarmonyOS 2.0,için gelecek güncellemeleri duyurdu.

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Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei, Huawei Developer Conference (HDC) ile birlikte HarmonyOS 2.0'yi görücüye çıkardı ve özellikleri hakkında bilgi verdi.

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Richard Yu, "Huawei'nin ekosistem geliştirmedeki atılımı, küresel geliştiriciler ve iş ortaklarının güçlü desteğinin bir sonucudur. Huawei, temel teknolojileri, yazılım ve donanım yeteneklerini geliştiricilere tamamen açacak ve tüm senaryolara yönelik akıllı bir ekosistemin daha fazla inovasyonunu teşvik etmek için onlarla iş birliği yapacak. Yıldızlar, en karanlık gecede bile parlar. Geliştiricilerimizin her biri bir yıldızdır. Birlikte muhteşem bir takım yıldızı oluşturuyorlar. Bu, yolumuzu aydınlatacak." ifadelerini kullandı.

Huawei ayrıca, geliştiricilerin on milyonlarca yeni cihaza ve kullanıcıya hızlı bir şekilde ulaşmasına olanak tanıyan uyarlanabilir bir UX çerçevesi de sunuyor.

Son güncellemeyle birlikte HarmonyOS, resmi olarak açık kaynak olacak ve geliştiriciler emülatörlere, SDK paketlerine ve IDE araçlarına erişebilecek.

OpenAtom Vakfı'na bağışlanan açık kaynak projesi, 2020'nin sonunda ilk olarak Çinli geliştiriciler için planlanan mobil HarmonyOS beta sürümü ile aşamalı olarak lanse edilecek.



Huawei CEO'su Richard Yu, "Bugünden itibaren HarmonyOS kullanımı, akıllı TV'ler, giyilebilir cihazlar, arabalar ve daha fazlası gibi 128KB-128MB IoT cihazlarına açık. Nisan 2021'de 128MB-4GB cihazlara kullanımı açacağız ve Ekim 2021'de HarmonyOS 4GB üstü cihazlar için kullanılabilir duruma getireceğiz."değerlendirmesinde bulundu.