Dünyanın en yüksek çözünürlüklü dijital fotoğrafı çekildi
AMERİKA Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı’nda görev alan bilim insanları, 3 bin 200 MP'lik dünyanın en yüksek çözünürlüklü dijital fotoğrafını çekmeyi başardı.
Stanford Doğrusal Hızlandırıcı Merkezi (SLAC) ABD Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı’ndan bilim insanları tarafından yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük dijital kamera fotoğrafı çekildi.
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Dünyanın en büyük dijital kamerasının sensörü ile gerçekleştirilen proje kapsamında ekip 3 bin 200 MP'lik (3,2 milyar piksel) çözünürlüklü dijital fotoğrafı çekmeyi başardı.
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SLAC yetkilileri bunların şu ana kadar tek seferde çekilen en büyük fotoğraflar olduğunun altını çizdi.
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Bir kamyonet büyüklüğündeki fotoğraf makinesi yakında Şili'deki gözlemevinde bulunan teleskoba yerleştirilecek ve diğer galaksilerin fotoğraflarını çekecek.
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