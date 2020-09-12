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HABER /  SAĞLIK

Konya Sağlık Müdürlüğü personeli koronavirüsten hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı

KONYA Sağlık Müdürlüğü personeli İbrahim Kılınçarslan, koronavirüse 61 yaşında yenik düştü.

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Müdürlüğün özlük biriminde görev yapan ve koronavirüs tedavisi gören İbrahim Kılınçarslan, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Kılınçarslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, 'Acı kaybımız' başlığı altında yaptığı yazılı açıklamada, "Konya İl Sağlık Müdürlüğü Özlük Birimi’nde görev yapan mesai arkadaşımız İbrahim Kılınçarslan’ın Covid-19 ile mücadelesinde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileriz" dedi.

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