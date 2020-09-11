İstanbul Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına koronavirüs denetimi

İSTANBUL Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki farklı noktalardaki işletmelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirdi. Saat 01.30 sıralarında Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi'nde bir iş yerine yapılan denetimde, işletme sahibinin 17 müşterisine nargile verdiği ve mesul müdürlük belgesinin olmadığı tespit edildi. İşletme sahibine Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 180, içeride bulunan 17 kişiye ise toplam da 16 bin 100 lira para cezası kesildi.