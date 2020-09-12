Adana'da feci kaza aileyi ayırdı: 2 ölü 4 yaralı

ADANA'da meydana gelen kazada bir aile dehşeti yaşadı. Arkadan gelen pikabın çarptığı araçta, sürücünün babası Ömer Öztürk ile annesi Emine Öztürk (54) hayatını kaybetti. Aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 4 kişi de hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanların içerisindeki sürücü eşinin 3 aylık hamile olduğu aktarıldı.

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Kaza, Kozan-Kadirli karayolu Kuyuluk Mahallesi yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kozan istikametinden Kadirli istikametine seyir halinde olan Furkan Öztürk (24) yönetimindeki 28 AAH 613 plakalı otomobil kavşaktan döndüğü sırada, arkadan gelen ve sürücü ismi öğrenilemeyen 01 Y 9118 plakalı pikabın yandan çarpmasıyla karşılaştı.

Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Ömer Öztürk olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan eşi Emine Öztürk (54) ise hastaneye ulaştırılırken hayatını kaybetti. Olay yerinde hayatını kaybeden Ömer Öztürk‘ün oğlu Furkan Öztürk, eşi Zeynep İrem Öztürk (23), Arda Öztürk (12) ve Meliha Öztürk (44) yaralandı.

Tesadüfen geçen hemşire, ilk müdahaleyi yaptı

Olay yerine gelen çok sayıda ambulans ile yaralılar Kozan Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Can pazarının yaşandığı kaza yerinden tesadüfen geçen ve hemşire olduğu öğrenilen bir kişi, durumu ağır olan Emine Öztürk'e olay yerinde kalp masajı yaptı.

Kazadan dolayı Kozan-Kadirli karayolu kısmen trafiğe kapatıldı. Öte yandan, ismi öğrenilemeyen pikap sürücüsünün kazadan dolayı şokta olduğu, kaza esnasında hiçbir şey hatırlamadığı iddia edilirken, jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldüğü bildirildi.

Sürücünün eşi 3 aylık hamileymiş

Kazada sürücü Furkan Öztürk'ün eşi olduğu öğrenilen Zeynep İrem Öztürk’ün ise 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.