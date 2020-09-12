Ankara'yı vuran kum fırtınasının nedenlerini madde madde sıraladı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen toz fırtınası, ilçeyi karanlığa bürüdü. Ani gelişen kum fırtınasının nedenine ilişkin açıklama yapan CNN Türk meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli, "Bu kum fırtınasını oluşturan neden uzunca bir süredir yağış olmaması ve ani yükselen basınç dalgaları olabilir" dedi.
Ankara'nın Polatlı ilçesinin karanlığa gömen ani kum fırtınasının nedenini CNN Türk meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli anlattı. Sürmeli, hava olayının kuraklık ve ani yükselen basınç dalgaları yüzünden yüzünden meydana gelmiş olabileceğinin söyledi.
Polatlı'yı vuran kum fırtınasının ardından CNN Türk canlı yayına bağlanan meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli, ''Fırtınaları bu seviyede yaşamamız artık bizim anormal normalimiz haline gelmeye başladı. Akdeniz'de nasıl hortumlar arttıysa, rüzgarlar da kuvvetleniyor. İç Anadolu hortum oluşabilen, fırtınaların oluşabildiği bir coğrafya.
Dolayısıyla bu tür ani rüzgarlar, ani basınç dalgaları meydana gelebiliyor. Bu kum fırtınasını oluşturan muhtemelen şundan olabilir; uzunca bir süredir yağış yok.'' dedi.
"RÜZGARDA ANİ SIÇRAMALAR OLDU"
Sürmeli ifadelerine şu şekilde devam etti: Bugün itibariyle bir günlük ve akşam saatlerine yönelik yağış beklentisi vardı ama bu yağış sıcaklık artışıyla beraber kendini gösteren bir yağış demiştik. Rüzgarlar da yaklaşık 35-40 kilometreler civarında, ancak çok kısa bir süreliğine rüzgar anlık bir sıçrama yaşıyor. Rüzgarın hamlesi dediğimiz; 50-55 km'ye çıkmış durumda. Bu da o rüzgar sebebiyle anlık sıçrama sebebiyle bu seviyelere gelmiş durumda.