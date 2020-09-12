Ankara'yı vuran kum fırtınasının nedenlerini madde madde sıraladı

"RÜZGARDA ANİ SIÇRAMALAR OLDU"

Sürmeli ifadelerine şu şekilde devam etti: Bugün itibariyle bir günlük ve akşam saatlerine yönelik yağış beklentisi vardı ama bu yağış sıcaklık artışıyla beraber kendini gösteren bir yağış demiştik. Rüzgarlar da yaklaşık 35-40 kilometreler civarında, ancak çok kısa bir süreliğine rüzgar anlık bir sıçrama yaşıyor. Rüzgarın hamlesi dediğimiz; 50-55 km'ye çıkmış durumda. Bu da o rüzgar sebebiyle anlık sıçrama sebebiyle bu seviyelere gelmiş durumda.