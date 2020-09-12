BIST 1.103
DOLAR 7,47
EURO 8,85
ALTIN 466,23
HABER /  SPOR

Hes Kablo Kayserispor 8 yeni transferine lisans çıkartamadı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Bilal Başakçıoğlu transferinin ücretini ödemeyince transfer yasağı aldı. Bu durumla birlikte, ligin ilk haftasında 8 yeni transfere lisans verilmedi. O isimler şöyle:

Abone ol

Süper Lig 2020-2021 futbol sezonunun ilk haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, 8 yeni transferinin lisans işlemlerini tamamlayamadı. Hollanda’nın Feyenoord kulübüne Bilal Başacıkoğlu’nun transferinden ötürü ödenmesi gereken bonservis ücretini zamanında ödemeyen Kayseri ekibine transfer yasağı geldi.

Dün Feyenoord kulübüne ödenmesi gereken 600 bin Euro’luk rakamı zamanında gönderemeyen sarı-kırmızılı kulübe, FIFA ve TFF üzerinden transfer yasağı geldi.

İlk hafta forma giyemeyecek isimler:

Sarı-kırmızılı takımda Yaw Ackah, Daniel Avramovski, Dimitrios Kolovetsios, İlhan Depe, Harrison Manzala, Joseph Attamah, Muğdat Çelik ve Aaron Justin Lennon ilk haftada kulüp ihmalkarlığından ötürü forma giyemeyecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir'de üretilen yerli antikor testinde muhteşem başarı! 50 ülkeye ihraç edildi
İran'da şampiyon güreşçi Navid Afkari idam edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak
Bahçeli: Macron bunu bilmeli, Miçotakis bunu duymalı
Velilerin karşısına atletle çıkan rehber öğretmen olay oldu
Son dakika İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni HES genelgesi
ÖNCEKİ HABERLER
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Darbe olmasın' diye bugün cesur Türkiye var
Konya Sağlık Müdürlüğü personeli koronavirüsten hayatını kaybetti
Bakan Berat Albayrak'tan 12 Eylül paylaşımı
Huawei HarmonyOS 2.0 tanıtıldı
Amasya'da iş yeri sahibi denetim yapan uzmanı darbetti
Muharrem ayı ne zaman bitiyor 2020 Safer ayı başlangıcı ne zaman?
Yorumlar