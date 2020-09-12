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Alanyaspor konuk olduğu Sivasspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti

Son sezon şampiyonluğa oynayan Sivasspor, Süper Lig'e puan kaybıyla başladı. Alanyaspor, bulduğu 2 golle üç puanı hanesine yazdıran ekip oldu.

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Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Hakem Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı mücadelede kazanan taraf 2-0'lık skorla Antalya ekibi oldu.

Alanyaspor'da gol perdesini açan isim, 22'nci dakikada Davidson oldu. İlk yarı tek golle sonuçlanırken mücadelenin 90'ıncı dakikasında sahneye çıkan Steven Caulker, skoru belirleyen isim oldu.

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