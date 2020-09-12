Fatih Karagümrük Yeni Malatyaspor'u net bir skorla geçti

Fatih Karagümrük, Süper Lig'e 3 puanla başladı. Ligin yeni ekibi Karagümrük, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında 3 puanı 3 golle aldı.

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Süper Lig'de 2020-21 sezonu başlarken ligin yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

36 yıllık Süper Lig hasretine son veren İstanbul ekibi, sezona 3-0'lık zaferle başladı.

Fatih Karagümrük golü erken buldu. Henüz 4. dakikada Ervin Zukanovic sahneye çıkıp takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. 56. dakikada Artur Sobiech skoru 2-0'a getirirken 74. dakikada Erik Sabo penaltıdan skoru tayin etti ve Karagümrük 36 yıl sonra geri döndüğü Süper Lig'de ilk hafta maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmada gösterilen sarı Kartlar: Mevlüt, Murat Sarıgül, Sobiech, Vato (Karagümrük), Ahmed Ildiz, Adem Büyük, Karim Hafez (Yeni Malatyaspor)