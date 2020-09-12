Galatasaray Gaziantep Süper Lig maçı özet ve golleri
Galatasaray ligin ilk haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar karşılaşmayı Falcao (2) ve Emre Kılınç'ın golleriyle kazandı. Gaziantep'in tek golü Andre'den geldi.Abone ol
Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray, 3-1'lik skorla kazandı.
Falcao müthiş oynadı
Galatasaray, 8. dakikada Radamel Falcao'nun penaltı golüyle öne geçti. Falcao'nun asistinde Emre Kılınç, 28. dakikada aşırtma golüyle farkı artırdı.
Radamel Falcao, 40. dakikada ilk yarının skorunu belirledi. Gaziantep, 53. dakikada Andre Ribeiro'nun golüyle farkı 2'ye indirdi.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray, sezona 3 puanla başladı. Gaziantep ise ilk hafta puanla tanışamadı.
Galatasaray, gelecek hafta Başakşehir'e konuk olacak. Gaziantep ise sahasında Karagümrük'ü ağırlayacak.
56 gün sonra yeniden evinde
Sarı-kırmızılı takım, yaklaşık 2 ay sonra sahasında lig maçına çıktı.
Süper Lig'de sahasında son maçını 2019-2020 sezonunun 33. haftasında Göztepe ile 18 Temmuz'da yapan Galatasaray, 56 gün sonra Türk Telekom Stadı'nda rakip ağırladı.
GALATASARAY 3-1 GAZİANTEP- MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI
90 VE MAÇ BİTTİ
62' Omar'ın sağ kanattan yaptığı ortasına ön direkte Falcao kafayı vurdu, kaleci Günay kurtardı.
54' Gol... Galatasaray 3-1 Gaziantep FK (Andre)
49' Galatasaray'da Arda rakibini şık bir çalımla sol kanatta geçti, ardından yaptığı ortasını savunmada Güray uzaklaştırdı.
İlk yarı sonucu: Galatasaray 3-0 Gaziantep FK
41' Gol... Galatasaray-Gaziantep FK (Radamel Falcao)
34' Savunmanın arkasına sızan Feghouli karşı karşıya pozisyonda Günay'ı geçemedi.
31' Savunma arkasına sızan Djilobodji kaleciyle karşı karşıya kaldı, ceza yayı üzerinden yaptığı dokunuş ise direk dibinden dışarı çıktı.
28' Gol... Galatasaray 2-0 Gaziantep FK (Emre Kılınç)
22' Galatasaray'da Christian Luyindama, Andre'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
17' Güray'ın kullandığı serbest vuruşu kaleci Fatih kornere çeldi. Gaziantep FK sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.
9' Gaziantep FK sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.
8' GOL FALCAO
7' Galatasaray penaltı kazanıyor.
1' Maç başladı.
İlk 11'ler
Galatasaray: Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Arda, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao.
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana Bıyık, Kubilay, Morais, Ande, Maxim, Güray, Andre Sousa, Maxim, Güray, Andre, Kenan Özer