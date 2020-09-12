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Elazığ'da kayıp yaşlı kadın köyüne 2 kilometre uzaklıkta bulundu

Anadolu Ajansı

ELAZIĞ'da 87 yaşındaki alzheimer hastası kayıp yaşlı kadın, köyden 2 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda bulundu. Yaşlı kadının yakınları, mutluluk gözyaşlarına boğuldu.

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Kent merkezine bağlı Kavakpınar köyünde oturan alzheimer hastası Naile Boydak'dan sabah evden çıktıktan sonra bir daha haber alamayan yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgeye giden İl Jandarma Komutanlığına bağlı çok sayıda ekip, iz takip köpeği ve drone ile köy kırsalında arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 3 saat süren arama çalışmaları sonucunda Boydak, köyden 2 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda bitkin halde bulundu. Boydak, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan sağlık kontrolün ardından jandarma ekiplerince yakınlarına teslim edildi.

Mutluluk gözyaşı döken Boydak'ın yakınları, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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