Younes Belhanda'nın menajeri: 3 kulüple görüşme halindeyim

Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözle bakılan Younes Belhanda'nın menajeri, 3 ayrı lig takımıyla görüşme halinde olduğunu kaydetti.

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Galatasaray, yeni sezon kadro planlamasında düşünülmeyen Younes Belhanda ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, tecrübeli orta saha oyuncusunun transferi için menajeri William D'Avila'ya satış yetkisi vermişti.

Adı sık sık Arap ve Fransız kulüpleriyle anılan Faslı futbolcunun menajeri William D'avila, oyuncusunun geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

"3 Kulüple görüşme halindeyim"

Radyospor'a konuşan D'Avila "Belhanda için 3 kulüple görüşme halindeyim. Bir tanesi Arap Yarımadası'nda, diğeri Alman Bundesliga 1, öbürü ise Fransa Lig 1 ekibi. Kesin bir şey söyleyemem; ama hepsi de transferi bitirmek konusunda kararlı gözüküyorlar. Süre daraldı. Kısa zamanda sonuç alacağımızı umuyorum." ifadelerini kullandı.