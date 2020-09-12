Fransa'da Sarı Yelekler aylar sonra yeniden sokaklara çıktı: Paris'te 256 gözaltı

FRANSA'da Sarı Yelekler, dört ay sonra yeniden ülke genelinde gösteriler düzenledi. Protestolarda ilk başta 222 kişi gözaltına alınırken sayı daha da arttı. Aktarılan bilgiye göre toplam gözaltı sayısı 256'ya çıktı.

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Fransa'da Sarı Yelekler'in eylemleri başkent Paris başta olmak üzere sokakları tekrar hareketlendirdi. Paris’teki Wagram Meydanı’nda toplanan yüzlerce gösterici, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet karşıtı sloganlar attı, pankartlar taşıdı. Meydanda ve çevresindeki caddelerde polisle eylemciler arasında arbede yaşanırken polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Eylemcilerin bir kısmı birkaç elektrikli scooterı, bir çöp bidonu ve bir aracı yakarken, bir grup gösterici de Bourse Meydanı’nda protesto gerçekleştirdi.

Paris Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, başkentteki gösteride 222 kişi gözaltına alındı. Paris’teki eylemlerde yoğun güvenlik önlemleri alan polis, Sarı Yelekler'in eylem yapma ihtimaline karşı Champs-Elysee Caddesi’nde de güvenlik önlemlerini sıklaştırdı. Gece saatlerine doğru gözaltı sayısı artarak 256 oldu.

Başkentteki eylemler nedeniyle de 30 kadar metro istasyonu kapatılırken Strazburg, Lyon, Bordeaux ve Toulouse gibi kentlerde de gösteriler düzenlendi.

Sarı Yelekler nasıl ortaya çıkmıştı?

Sarı Yelekler'in eylemleri akaryakıt zamlarına ve ekonomik koşullara tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlamış, daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşmüştü. Eylemlerdeki polis şiddeti ülkede tartışmalara neden olmuştu. Gösteriler başladığından bu yana 11 kişi yaşamını yitirirken polisin müdahalesi sonucu yaklaşık 500 kişi yaralandı.