Erdoğan'dan Macron'a yanıt: Zaten süren az kaldı, gidicisin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert tepki göstererek, "Macron senin süren zaten az kaldı, gidicisin" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 100 Bin Yeni Üye Programı'nda gündeme ilişkin çarpıcı mesajlar verdi. Erdoğan, Doğu Akdeniz'de yaşanan kriz, Libya ve Macron'la ilgili de konuştu.

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'Bizim derdimiz Türk halkıyla değil, Erdoğan'la' açıklamasına 'Macron, senin de süren az kaldı' diyerek yanıt verdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu gayreti bu çalışmayı ortaya koyan başta il başkanım İl Yönetim Kurulu üyelerim, arkadaşlarım, hepinizi bu anlamlı gecede, bu 12 Eylül'ün akşamında en kalbi duygularla özellikle selamlıyorum. AK Parti'ye yeni katılanlara hoşgeldiniz diyorum. Bu akşamla geleceğe emin adımlarla yürürken, bu güzel program vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Esasen bu programı 100 bin yeni üyemizin tamamıyla yapmayı istiyorduk. Ancak salgın şartları sebebiyle bu şekilde sınırlı bir toplantıyla yapmak durumunda kaldık. İstanbul Teşkilatımızın partimize kazandırdığı 100 binin üzerinde yeni üyemize büyük AK Parti ailesine hoşgeldiniz diyorum. Yeni üyelerin partimize kazandırılmasında emeği geçen, katkısı olan tüm teşkilat mensuplarımızı tebrik ediyorum.

"Ak Parti dünyanın sayılı siyasi hareketlerinden biri"

Her şeyin dijitalleştiği bir devirde, siyasetin bunun dışında kalması elbette düşünülemez. Biz de üye başvurularını internet üzerinden alacak bir sistem kurduk. Yeni üyelerimizden on bir bini yeni başvuruları akuyelikistanbul.org sitesi aracılığıyla aldık. Buradan başvuran vatandaşlarımız evlerinde ziyaret ederek üye kayıtlarını kesinleştirdik. Yeni üyelerimizin partimize yepyeni bir heyecan kazandırdığını düşünüyoruz. Salgın sebebiyle hayatın neresinde durma noktasına geldiği bir dönemde İstanbul teşkilatımızın bu kampanyası çok daha değerlidir. Bugün, AK Parti 10.5 milyonu aşkın üyesiyle dünyanın sayılı siyasi hareketlerinden biridir.

"Ak Parti 83 milyonun partisidir"

AK Parti özellikle genç kuşaklarla kadrosunu ne kadar tahkim ederse Türkiye'nin geleceği o derece aydınlık olacaktır. Üye çalışmalarını yürütürken yapılan her yeni kaydın partimizle birlikte ülkemizi de güçlendirdiğini de asla aklımızdan çıkarmayacağız. Küçük olsun benim olsun değil, büyük olsun bizim olsun vizyonuyla hareket edeceğiz. 83 milyonun her bir ferdini kucaklamaya çalışacağız. Yeni isimler, yeni yüzleri yeni hizmet elleriyle kadrolarımızı tahkim ederken kimseyi dışarıda bırakmayacağız. Altını çizerek söylemek istiyorum: AK Parti, milletin partisidir. 83 milyonun tamamının partisidir. Bu partiyi kuran da 18 yıl boyunca iktidarda tutan da milletimizin bizatihi kendisidir. Bizim kimseyi dışlamaya, ötekileştirmeye, inancından, fikrinden, hayat tarzından ötürü hor, hakir görmeye hakkımız yoktur. Önce millet, önce memleket diyen herkese elimizi uzatmak durumundayız. Bugüne kadar uzattık, uzattığımız için de Allah'a hamd olsun güçlüyüz. Terör ve şiddetle arasına mesafe koyan herkese, her türlü görüşe yer vardır. Partimizin güçlenmesine katkı sağlayacak her türlü eleştiriye kapımız sonuna kadar açıktır. Farklı fikirlere daima açık olduk. İnşallah bundan sonra da yolumuza bu şekilde devam edeceğiz. Şu an çalışmaları devam eden 7. Büyük Kongre'mizi en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Salgın sebebiyle miletimizin farklı kesimleriyle irtibatımızın kopmasına asla izin vermiyoruz. Fikirlerini alıyor, gönüllerini kazanmaya çalışıyoruz. Bu sürecin sonunda AK Parti çok daha güçlenmiş bir şekilde yoluna devam edecek inşallah. Türkiye olarak aynı anda bir cephede çetin bir mücadele veriyoruz. İçeride, sınır ötesinde, ötenin ötesinde de mücadele veriyoruz.

Bugün de gavurun kılıcını sallayanlar var

Sadece sınırlarımız içerisinde değil, Irak'tan Suriye'ye, Akdeniz'den Ege'ye kadar emperyalizmin farklı yüzleriyle muhatap oluyoruz.

O dönemde işgalcilere alkış tutanlar olduğu gibi bugün de farklı kisveler altında mandacılığı savunanlar var. Bugün de gavurun kılıcını sallayanlar var. O dönem de kalemini işgalcilerin emrine verenler olduğu gibi bugün de Batılı efendilerine şirinlik yapan kalemşörler var. Bir asır önce olduğu gibi bunların karşısında ise istikbali ve istiklali için gerekiyorsa kanının son damlasına kadar hazır bir millet var.Ya istiklal, ya ölüm parolasıyla Anadolu'yu 7 düvele dar eden Şerife bacılar, Sütçü İmamlar, Nene Hatunlar, Antepli Şahin beyler hala aramızdadır. Gezi Olayları ile fitili ateşlenen, 17-25 Aralık girişimiyle devam eden, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ayyuka çıkan saldırıların yegane hedefi 100 yıl önce yarım kalmış hesabı görmektir.

Macron'a cevap: Gidicisin "Bizim problemimiz Türk milletiyle değil, bizim problemimiz Erdoğan'la," diyor. Macron senin süren zaten az kaldı, gidicisin. Ben sana birkaç yıl önce ne demiştim? Bir telefon görüşmemizde "Tarih bilgin hiç yok, önce tarih öğren" demiştim. Türkiye'ye tarih dersi verme. 1 milyon Cezayirliyi siz öldürünüz. Yüz binlerce Libyalı'yı siz öldürdünüz. Bize insanlık dersi verme. Biz Osmanlı olarak buralara gittiğimizde insanlığı götürdük. Bunu hazmedemiyorlar, onun için çıldırıyorlar.





Dertleri, Barbaros Doğu Akdeniz'de...

Medya ve siyaset mühendisliklerine rağmen halen Türkiye'nin en güçlü partiysek bunun sebebi milletimizin basiret ve ferasetidir. Partimiz üzerinde oynanan oyunların hepsi başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Dertleri, Barbaros Doğu Akdeniz'de. "Bir taraftan sismik araştırmalar, öbür taraftan sondaj araştırmaları. Türkiye petrolü bulduysa vay halimize." Çalış senin de olur. 2 tane sismik araştırma, 3 tane sondaj gemimiz var ve bunlarla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Rabbim inşallah bunun neticesini bize lütfedecek.