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Mustafa Kapı resmen Lille'de

Galatasaray'ın yetiştirdiği genç isimlerden Mustafa Kapı, Fransız ekibi Lille'ye transfer oldu.

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Fransız ekibi, "Jenerasyonunun en potansiyelli oyuncularından Mustafa Kapı artık bir Lille oyuncusu. Galatasaray'dan geldi ve bugün sözleşmeyi imzaladı" diyerek transferi resmen duyurdu.

Kadrosunda Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'i bulunduran Lille, böylece 4. Türk oyuncuyu da bünyesine katmış oldu.

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