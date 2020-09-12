Liverpool Leeds United karşılaşmasında Mohamed Salah faktörü

Liverpool-Leeds United mücadelesi, futbolseverlere nefes kesen dakikalar yaşattı. 66'da 3-3'lük olan skoru 88'de Mohamed Salah, 4-3'e getirdi. Mısırlı futbolcu takımının 3 golünü tek başına kaydetti.

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İngiltere Premier Lig’in son şampiyonu Liverpool ile Leeds United arasında nefes kesen bir mücadele yaşandı. Marcelo Bielsa yönetiminde 16 yıl sonra yeniden Premier Lig’e yükselen Leeds United, ‘kurt hoca’ ile birlikte daha ilk maçta Liverpool’a ecel terleri döktürdü.

Maçın 4. dakikasında Mohamed Salah’ın penaltı golüyle 1-0 öne geçen Liverpool, 12. dakikada Jack Harrison’a engel olamayınca skor 1-1’e geldi.

20. dakikada Hollandalı stoper Virgil van Dijk skoru 2-1’e getirirken Leeds United’ın yanıtı gecikmedi 30. dakikada Patrick Bamford durumu 2-2 yapan isim oldu.

Salah, ilk yarıda 2 gol kaydetti

Ancak Mısırlı yıldız Mohamed Salah 33. dakikada Liverpool’u 3-2’lik üstünlüğe taşırken ilk yarı bu skorla tamamlandı.

66'da beraberlik geldi

Gol düellosu şeklinde geçen maçın 66 .dakikasına Mateusz Klich’in golü Leeds United’a 3-3’lük beraberliği getirse de son sözü yine Mısırlı futbolcu Salah söyledi.

88'de Salah, penaltıyı gole çevirdi

Dakikalar 88’i gösterdiğinde kazanılan penaltıyı gole çeviren Salah, maçın skorunu 4-3 olarak belirlerken mücadeleyi de hat-trick ile tamamlamış oldu.

Jürgen Klopp’un öğrencileri zor geçen gecenin sonunda sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.