BIST 1.103
DOLAR 7,47
EURO 8,85
ALTIN 466,23
HABER /  SPOR

Julian Nagelsmann'dan Alexander Sörloth açıklaması

RB Leipzig teknik direktörü Julian Nagelsmann, Trabzonspor'dan ayrılacağı konuşulan Alexander Sörloth hakkında açıklamada bulundu.

Abone ol

Düzenlenen basın toplantısında Sörloth ile ilgili soruyu yanıtlayan Nagelsmann; "Bu bir sır değil, Sörloth için teklif yaptığımız doğru. İyi bir oyuncu. Görüşmeler devam ediyor ancak durum çok karmaşık bir hal aldı. Bekleyip neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un Sörloth açıklaması şöyleydi:

"Futbolcumuz Alexander Sorloth için RB Leipzig Kulübünden resmi transfer teklifi gelmiş olup, yönetim kurulumuz tarafından kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bu teklif değerlendirilmektedir."

"Kiralama sözleşmesinin erken feshini gerektiren ve tüm tarafların mutabık kalacağı bir anlaşma için süreç devam ederken, futbolcumuz Alexander Sorloth ülkesinin milli takımının kampına katılmak üzere Norveç’e gitmiştir. Karşılaşmaların ardından 8 Eylül Salı günü Trabzon’da olması gereken oyuncumuz, Oslo’da COVID-19 testi yaptırdığını, PCR testinin 10 Eylül Perşembe günü sonuçlanacağını ve 11 Eylül Cuma günü Trabzon’da olacağını tarafımıza bildirmiştir."

"Bugün itibariyle henüz Trabzon’a gelmeyen futbolcumuz için noter tespiti yapılmış olup kulübümüzün disiplin talimatındaki ilgili maddeler yürürlüğe girmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ankara'yı vuran kum fırtınasının nedenlerini madde madde sıraladı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fatih Terim'den gönderme: Galatasaray seçenek olamaz
Tarihi doğalgaz keşfinde son durum ne? Bakan Fatih Dönmez bilgi verdi
Erdoğan'dan Macron'a yanıt: Zaten süren az kaldı, gidicisin
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (12 Eylül 2020)
Galatasaray Gaziantep Süper Lig maçı özet ve golleri
Trabzonspor'u reddeden Okay Yokuşlu, Galatasaray'a gidiyor
ÖNCEKİ HABERLER
Muğla'da emekli öğretmen evinde ölü bulundu
Aydın'da emekli inşaat işçisi evinin çatısında kendisini asarak intihar etti
Meteoroloji açıkladı! O il için toz fırtınası uyarısı
Rıza Çalımbay: Benim oyuncularım bunlar değil, telafi edeceğiz
Koronavirüs salgınında hayat ne zaman normale dönecek? ABD'li Fauci tarih verdi
AÖF sonuçları açıklanıyor AÖF yaz okulu sınav sonuçları
Yorumlar