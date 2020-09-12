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Aydın'da emekli inşaat işçisi evinin çatısında kendisini asarak intihar etti

Demirören Haber Ajansı

AYDIN'da emekli inşaat işçisi Sabahattin Ş.(65), evinin çatısında kendisini iple asarak yaşamına son verdi.

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Olay, akşam saatlerinde Nazilli ilçesi Dumlupınar Mahallesi 242 Sokak'taki 2 katlı apartmanın çatı katında meydana geldi. Sabah saatlerinde evde tek kaldığı sırada evinin çatısına çıkan evli ve emekli inşaat işçisi Sabahattin Ş., kendisini tavana iple astı.

Olayın ardından, eve gelen yakınları Sabahattin Ş.'yi ipe asılı halde hareketsiz bulunca durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Sabahattin Ş.'nin yaşamını yitirdiği belirledi. Sabahattin Ş.'nin cesedi, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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