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Muğla'da emekli öğretmen evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı

MUĞLA'da emekli matematik öğretmeni Fettah Kazıl (58), bakıcısı tarafından evinde ölü olarak bulundu.

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Olay, Menteşe İlçesi Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki bir apartmanın 4'üncü katta meydana geldi. Bazı rahatsızlıkları olduğu öğrenilen ve yalnız yaşayan Fettah Kazıl'ı, bakıcısı evinde ölü olarak buldu.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin Kazıl'ın hayatını kaybettiğini tespit etmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

15 günde önce ayağını kırmış

Cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna gönderilen Kazıl'ın 15 gün önce yolda düşerek ayağını kırdığı, evde bakım gördüğü öğrenildi.

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