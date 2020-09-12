Sağlık Bakanı Koca, Tuzla Devlet Hastanesi önünde çekilen videoya açıklık getirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün sosyal medyada yer alan Tuzla Devlet Hastanesi önünde çekilen video ile ilgili bir açıklama yaptı.

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Koronavirüs hastası olduğu halde hastaneye yatırılmadığını iddia eden kişi ile ilgili, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Tuzla Devlet Hastanesi önünde çekilmiş bir video gördük. Videoda Covid-19 hastası olduğunu ancak hastanenin yatış vermediğini söyleyen bir genç yardım istiyordu. Ensari Koç isimli gencin 30 Ağustos’ta yapılan testi pozitif çıkmış ve ilaç tedavisine başlanmış. Tedavisinin ardından 10 Eylül’de yapılan kontrol testinin sonucu ise negatif çıkmış. Yani hastalığı atlatmış. Bugün yardım talebi üzerine, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tetkikleri tekrar yapıldı, Covid-19 bulgusuna rastlanmadı."

Tüm dünyayı kasıp kavuran bu hassas dönemde her zamankinden daha duyarlı olmak zorundayız. Mücadelenin galibi olmak için BİRLİK OLALIM. pic.twitter.com/3v1pXmIs1Q — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 12, 2020

"Misafirhanede konaklama imkanı sağlandı ancak kendisi istemedi"

"Hastanede yatışını gerektirecek bir sağlık durumu yok. Kendisiyle yapılan görüşmede; hastalığı duyulunca çalıştığı şantiyeye ve akrabalarının evine kabul edilmediğini söylüyor. Bu sebeple bir misafirhanede konaklama imkanı sağlandı ancak kendisi istemedi. Çalıştığı işyeri ile görüştüğünü ve tekrar oraya döneceğini ifade etti."

"Hastamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tüm dünyayı kasıp kavuran bu hassas dönemde her zamankinden daha duyarlı olmak zorundayız. Mücadelenin galibi olmak için birlik olalım"