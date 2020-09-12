Atletico Madrid'e şok! Diego Simeone koronavirüse yakalandı

Atletico Madrid, teknik direktör Diego Simeone'nin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Herhangi bir semptom göstermeyen çalıştırıcının evinde karantinaya alındığı paylaşıldı.

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Liglerin başladığı ve başlamaya yaklaştığı şu dönemlerde kulüplere yapılan testler yoğunlaşırken son olarak covid-19 pozitif haberi İspanyol ekibinden. Atletico Madrid’in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone’nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre semptom göstermeyen Simeone, cuma günü sezon öncesi kampı kapsamında yapılan testin sonuçlarının belli olmasının ardından evinde izolasyon sürecine girdi.

Nuestro entrenador, Diego Pablo Simeone, ha dado positivo por Covid en las últimas pruebas realizadas ayer; se encuentra asintomático cumpliendo la correspondiente cuarentena en su domicilio.



➡️ https://t.co/5iMw4v0KGE — Atlético de Madrid (@Atleti) September 12, 2020

İlk hafta maçında olmayabilir

İlk maçta 27 Eylül’de Granada’yı konuk edecek olan Atletico Madrid’in bu maça Diego Simeone’den yoksun çıkması bekleniyor. Cumartesi günü start alan La Liga’da Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son sekiz organizasyonunda mücadele ettiği için lige iki hafta geç başlayacak.