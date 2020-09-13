BIST 1.103
DOLAR 7,47
EURO 8,85
ALTIN 466,23
HABER /  GÜNCEL

Mide bulandıran haber! Van'da köyün imamı çocuk istismarından tutuklandı

SAKARYA’dan sonra bir iğrenç olay da Van’da... Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah’ın 12 yaşındaki kız çocuğuna tacizden tutuklanmasının ardından bir köy imamı da aynı suçtan cezaevine gönderildi. Kız çocuğunun ise 9 yaşında olduğu öğrenildi.

Abone ol

Sakarya'daki tarikat liderinin 12 yaşındaki küçük kızı istismar etme haberinin ardından Van'dan da iğrenç bir haber geldi. Van'da 36 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası bir köy imamı çocuk istismarından cezaevine gönderildi.

Sözcü'nün haberine göre korkunç olay Van'ın Gevaş İlçesi'de gerçekleşti. Tarih 21 Temmuz 2020. Aladüz Köyü'nde altı yıldır imamlık yapan 36 yaşındaki T.B. kitap almak için camiye gelen 9 yaşındaki İ.B. adlı kız çocuğunu pantolonunu çıkararak elle taciz etmekle suçlandı. Küçük çocuk İ.B. ifadesinde korkunç olayı şöyle anlattı:

“3 arkadaşım ve kardeşim ile camiye kitap almaya gittik. Hoca diğerlerini kovdu. Beni kolumdan tutup yukarıya çıkardı. Pantolonumu çıkarmamı istedi. Çıkarmak istemedim. Zorla çıkardı. Parmağıyla cinsel organıma dokundu. Kolunu ısırıp kafasına yumruk atarak kaçtım.” Anne S.B. ise kızını saklanırken bulduğunu söyledi ve ekledi: “Kızım iki eli ağzında korkar bir halde duruyordu. Ne olduğunu sorduğumda ‘Anne, ben indirmedim' dedi.” İmam T.B. iddiayı yalanladı. Avukatı ise çocuğun zeka geriliğinin bulunduğunu ileri sürdü. T.B., Gevaş Sulh Ceza Hakimliği tarafından çocuğun basit istismarı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Haberler
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan Uşşaki tarikatı şeyhi Fatih Nurullah'a 42 yıl istendi
SON DAKİKA HABERLERİ
Çorum'da korona alarmı! 2 günde 21 kişi vefat etti
Leipzig hocası Nagelsmann'dan Sörloth için açıklama geldi!
Fatih Terim'den gönderme: Galatasaray seçenek olamaz
Tarihi doğalgaz keşfinde son durum ne? Bakan Fatih Dönmez bilgi verdi
Erdoğan'dan Macron'a yanıt: Zaten süren az kaldı, gidicisin
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (12 Eylül 2020)
ÖNCEKİ HABERLER
Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar kaza yaptı
Karabük'te yıldırımın düştüğü ormanda yangın çıktı
Konyaspor İsmail Kartal ile anlaştı
Sumudica mağlubiyet sonrası konuştu: Basketbol maçı oynanmış gibiydi
Malatya'da korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
MHRS randevu alma taktiği 2020 nasıl alınır?
Yorumlar