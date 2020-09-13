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Karabük'te yıldırımın düştüğü ormanda yangın çıktı

KARABÜK'te, yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü.

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KARABÜK'te, yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın Karabük merkeze bağlı Arıcak köyündeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıktı. Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine Orman İşletme ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Köylüler de bölgeye gelerek, ekiplerin başlattığı söndürme çalışmasına destek verdi. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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