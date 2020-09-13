Konyaspor İsmail Kartal ile anlaştı

Konyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz'ın istifasının ardından boşalan göreve İsmail Kartal'ı getirdi. Konyaspor, yeni hocasını gece yarısı Twitter hesabından duyurdu.

Konyaspor'un paylaşımı:

🤝 İttifak Holding Konyaspor’umuz teknik direktör İsmail Kartal ile her konuda anlaşma sağlamıştır.

Camiamıza hayırlı olsun. pic.twitter.com/Dxuy7d92oZ