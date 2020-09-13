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Konyaspor İsmail Kartal ile anlaştı

İttifak Holding Konyaspor, Bülent Korkmaz'ın istifasının ardından teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştığını gece yarısı duyurdu.

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Konyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz'ın istifasının ardından boşalan göreve İsmail Kartal'ı getirdi. Konyaspor, yeni hocasını gece yarısı Twitter hesabından duyurdu. 

Konyaspor'un paylaşımı:

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