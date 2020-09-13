Konyaspor İsmail Kartal ile anlaştı

İttifak Holding Konyaspor, Bülent Korkmaz'ın istifasının ardından teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştığını gece yarısı duyurdu.Abone ol
Konyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz'ın istifasının ardından boşalan göreve İsmail Kartal'ı getirdi. Konyaspor, yeni hocasını gece yarısı Twitter hesabından duyurdu.
Konyaspor'un paylaşımı:
🤝 İttifak Holding Konyaspor’umuz teknik direktör İsmail Kartal ile her konuda anlaşma sağlamıştır.— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) September 12, 2020
Camiamıza hayırlı olsun. pic.twitter.com/Dxuy7d92oZ
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Pınar Gültekin cinayeti sanığı Cemal Metin Avcı eşine tazminat ödeyecek