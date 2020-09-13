Pınar Gültekin cinayeti sanığı Cemal Metin Avcı eşine tazminat ödeyecek

5 milyon TL ödemeyi kabul etti

Eşine maddi manevi tazminat bedeli olarak 5 milyon TL ödemeyi kabul eden Avcı, ödemeyi yapamaması halinde kendisine ait şirketin bedel talep etmeksizin eşine devrini, aynı zamanda Muğla'da bulunan bir taşınmazla iki ayrı aracı da devretmeyi kabul etti. Avcı'nın Afyonkarahisar 1'inci Aile Mahkemesi'nce alınan ifadesi Muğla Aile Mahkemesi'ne gönderildi.