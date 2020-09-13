BIST 1.103
DOLAR 7,47
EURO 8,85
ALTIN 466,23
HABER /  GÜNCEL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan milletvekilinin paylaştığı 'ölüm raporu'na ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir milletvekili tarafından paylaşılan ölüm raporuna ilişkin açıklamada bulundu. Koca "Rapor doğru, değerlendirme yanlış. Rapor sahibi hastanın ölüm nedeni kayıtlarımıza 'U073 COVİD-19' olarak geçmiş ve kesin raporu da aynı şekilde düzenlenmiş" dedi.

Abone ol

Bakan Koca, bir milletvekilinin sosyal medyada paylaştığı ölüm raporuna ilişkin, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Bir vekilimiz sosyal medya hesabından bir vatandaşımıza ait ölüm raporunu paylaşmış. Rapor doğru, değerlendirme yanlış. Rapor sahibi hastanın ölüm nedeni kayıtlarımıza 'U073 COVİD-19' olarak geçmiş ve kesin raporu da aynı şekilde düzenlenmiş. Uluslararası sınıflamaya göre ölüm şekli 'enfeksiyon hastalığı (doğal ölüm).' Sayın vekilin paylaştığı ön raporda, ölüm nedeninin hekimin kontrol onayından sonra yazılacağı belirtiliyor" ifadelerini kullandı. Bakan Koca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın vekil her halde 'doğal ölüm' ifadesinin teknik bir tabir olduğunu fark etmemiş. Uluslararası sınıflamaya göre her enfeksiyondan ölüm doğal ölüm kabul edilir. Kaza, cinayet vb. doğal olmayan ölümler ayrıca sınıflanmaktadır. Salgınla mücadele hepimizin görevi. Acı bir kayıp üzerine teknik tabirlerin farkında olmadan yorumda bulunmanın mücadeleye de kayıplarımıza da faydası yoktur. Bu tür mücadele enerjimizi tüketecek yorumlardan uzak durmak hepimizin sorumluluğu. Salgınla hep birlikte mücadele edebiliriz. Birbirimizle değil, salgınla mücadele edelim. Bu mücadeleye hassasiyetle destek verin."

SON DAKİKA HABERLERİ
Mide bulandıran haber! Van'da köyün imamı çocuk istismarından tutuklandı
Çorum'da korona alarmı! 2 günde 21 kişi vefat etti
Leipzig hocası Nagelsmann'dan Sörloth için açıklama geldi!
Fatih Terim'den gönderme: Galatasaray seçenek olamaz
Tarihi doğalgaz keşfinde son durum ne? Bakan Fatih Dönmez bilgi verdi
Erdoğan'dan Macron'a yanıt: Zaten süren az kaldı, gidicisin
ÖNCEKİ HABERLER
Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar kaza yaptı
Karabük'te yıldırımın düştüğü ormanda yangın çıktı
Konyaspor İsmail Kartal ile anlaştı
Sumudica mağlubiyet sonrası konuştu: Basketbol maçı oynanmış gibiydi
Malatya'da korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Allah'ın kıyamet gününde yüzüne bakmayacağı 3 büyük günah nedir?
Yorumlar 1 yorum