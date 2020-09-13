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Kocaeli'de üzerine döküm potası devrilen işçi hayatını kaybetti

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bulunan bir döküm fabrikasında çalışan işçi üzerine döküm potasının devrilmesi sonucu yanarak hayatını kaybetti.

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Kocaeli'de fabrikada çalışan Niyazi Ak isimli bir işçinin üzerine henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı döküm potası devrildi. Durumu fark eden işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Üzerine demir potasından devrilen eriyen demirlerden dolayı vücudu yanan Niyazi Ak, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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