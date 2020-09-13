Konyaspor teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal getirildi.Abone ol
Konyaspor'da yeni teknik direktör belli oldu.
Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İttifak Holding Konyasporumuz teknik direktör İsmail Kartal ile her konuda anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.
🤝 İttifak Holding Konyaspor’umuz teknik direktör İsmail Kartal ile her konuda anlaşma sağlamıştır.— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) September 12, 2020
Camiamıza hayırlı olsun. pic.twitter.com/Dxuy7d92oZ