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Konyaspor teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal getirildi.

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Konyaspor'da yeni teknik direktör belli oldu.

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İttifak Holding Konyasporumuz teknik direktör İsmail Kartal ile her konuda anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

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