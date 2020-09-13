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Süleyman Soylu: Polatlı'da toz fırtınasından etkilenen işçilere 170 çadır sevk edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, toz fırtınasından etkilenen tarım işçilerine AFAD tarafından 170 çadır ve tüm ihtiyaçların sevk edildiğini bildirdi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Polatlı ilçesinde toz fırtınasından etkilenen mevsimlik tarım işçileri için 170 çadır sevk edildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Ankara Polatlı'da toz fırtınası sonrasında etkilenen mevsimlik tarım işçilerinin barınmalarına yönelik Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) 170 çadır ve tüm ihtiyaçlar sevk ediliyor. Bakan Yardımcımız Muhterem İnce de inceleme ve tedbirler için Polatlı'da. Geçmiş olsun.

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