Ankara Polatlı ilçesini devasa toz bulutu kapladı o anlar kamerada

Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçelerinde etkili olan kum fırtınası hayatı felç etti. Bir anda gökyüzünü kaplayan toz bulutu nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kum fırtınası Ankara merkezde de etkili oldu.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşanan kum fırtınası kameralara yansıdı. Cep telefonlarıyla kum fırtınasını kaydeden vatandaşların "İlk defa böyle bir şey görüyorum." ve "Korkunç... Göz gözü görmüyor." dediği duyuldu.

CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, "İlk defa böyle bir şey yaşadık Polatlı'da. Vatandaşlarımızı evlerinde olmaya, kapalı mekanlarda bulunmaya, şiddetli yağış gelebilir diye uyardık." ifadelerini kullandı.

Havada uçuşan cisimlerden kaynaklı 6 vatandaş hafif yaralandı

Ankara Valisi Vasip Şahin, kum fırtınasıyla ilgili Twitter sayfasında açıklama yaptı. Şahin yaptığı paylaşımda "Polatlı ve civarındaki ilçelerimizde meydana gelen şiddetli rüzgâr olayı üzerine ekiplerimizce yapılan ilk tespitlere göre havada uçuşan cisimlerden kaynaklı 6 vatandaşımız hafif yaralanmış olup şimdilik başkaca bir can ya da mal kaybına ilişkin tespit bulunmamaktadır." ifadelerine yer verdi.

Çatılar uçtu ağaçlar devrildi

Görüş mesafesini düşüren fırtına nedeniyle paniğe kapılan vatandaşlar, boş alanlara kaçıştı. Ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, bazı ağaçlar devrildi. Fırtına nedeniyle şehir merkezinde elektrikler kesildi. Bu sırada bir kafede elektrik kesintisi nedeniyle 4 kişi asansörde mahsur kaldı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtardı. Şehir merkezindeki bazı esnaf ise kum fırtınası nedeniyle iş yerleri zarar görmemesi için kepenk kapattı. Kum fırtınasının hala sürdüğü belirtildi. Kum fırtınası Ankara merkezde de kısmen etkili oldu.