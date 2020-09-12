Nedim Şener'den Erol Mütercimler'e tokat üzerine tokat!

Habertürk'te Türkiye'nin Nabzı'nda gündeme gelen olayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Nedim Şener, Erol Mütercimler'in geçmişini hatırlattı, bu sözlerin o geçmişle birlikte daha da önemli hale geldiğini söyledi.

Mütercimler'in sözlerini algı operasyonu olarak nitelendiren Şener, Mütercimler için 'sahtekar' nitelemesinde bulundu.

Hadi Özışık ile Abdurrahman Uzun Perde Arkası'nda Erol Mütercimler'e tepkilerini dile getirdi.