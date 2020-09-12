BIST 1.103
DOLAR 7,47
EURO 8,85
ALTIN 466,23
İNTERNETHABER TV

Nedim Şener'den Erol Mütercimler'e tokat üzerine tokat!

İmam hatip lisesi öğrencileriyle ilgili sözleri nedeniyle Erol Mütercimler'e tepkiler çığı gibi büyüyor.

Habertürk'te Türkiye'nin Nabzı'nda gündeme gelen olayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Nedim Şener, Erol Mütercimler'in geçmişini hatırlattı, bu sözlerin o geçmişle birlikte daha da önemli hale geldiğini söyledi.

Mütercimler'in sözlerini algı operasyonu olarak nitelendiren Şener, Mütercimler için 'sahtekar' nitelemesinde bulundu.

Hadi Özışık ile Abdurrahman Uzun Perde Arkası'nda Erol Mütercimler'e tepkilerini dile getirdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
2. el otomobil fiyatları durmak bilmiyor! 10 güne kadar yeniden zam geliyor
Hindistan’da köy halkı, yakaladıkları timsah için fidye istedi
Muharrem İnce: Yılbaşında her şey ortaya çıkacak Türkiye hareketlenecek
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Ölenlerin büyük çoğunluğu bir ayağı çukurda olan insanlardı
Rasulayn'da peş peşe patlamalar çok sayıda yaralı var
16 yaşındaki Rana ile 18 yaşındaki Mahmut yedi gündür kayıp
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ortaköy'de kazada ölümden saniyelerle kurtuluş kamerada
Avcılar'da markette iğrenç görüntüler! Kadını taciz anı kameraya yansıdı
Masumlar Apartmanı’ndan yeni fragman
Öldüğü yönünde haberler çıkan oyuncu Özgür Ozan, iddiaları tiye aldı: Kral geri döndü
Rıdvan Dilmen Ç.Rizespor-Fenerbahçe karşılaşmasındaki penaltı kararını yorumladı
MHRS randevu alma taktiği 2020 nasıl alınır?
TRT 1'in yeni dizisi Masumlar Apartmanı'ndan yeni fragman
KYK burs başvurusu 2020 ne zaman başladı mı?