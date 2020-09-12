Öldüğü yönünde haberler çıkan oyuncu Özgür Ozan, iddiaları tiye aldı: Kral geri döndü

Yıllardır yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde rol alan Özgür Ozan'ın hayatını kaybettiği iddia edildi. Dizide Hüsnü Çoban karakteriyle hafızalara kazınan Özgür Ozan, Instagram hesabından konuyla ilgili esprili bir paylaşım yaptı.

Hakkındaki iddiaların ardından Instagram hesabının hikaye kısmından spor yaparken çektirdiği bir videosunu paylaşan Özgür Ozan, "Gayet canlıyım gördüğünüz gibi" derken paylaşıma da "Duydum ki demişler benim için öldü. Duysunlar ki kral geri döndü" notunu ekledi.