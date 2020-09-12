BIST 1.103
DOLAR 7,47
EURO 8,85
ALTIN 466,23
MEDYA

Bay Yanlış 12. bölüm fragmanı

Bay Yanlış dizisi 12. yeni bölümüyle 18 Eylül 2020 Cuma akşamı FOX'ta olacak. Bay Yanlış'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Bay Yanlış 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bay Yanlış'ın yeni bölümünde neler yaşanacak? Bay Yanlış 18 Eylül 2020 Cuma akşamı FOX'ta...

Özgür, zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran bar sahibidir. Ezgi ise artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp evlenmeye kararlıdır. Ezgi’nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi’nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
27 öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmene 800 yıla kadar hapis istemi
BAE'nin ardından Bahreyn de İsrail ile anlaştı
Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti
İstanbul'da deniz araçlarındaki düğün, nikah ve nişan etkinlikleri yasaklandı
MİT'in Ukrayna'daki PKK operasyonunda Türkiye'ye getirilen İsa Özer tutuklandı
Devlet Bahçeli'den Doğu Akdeniz açıklaması
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hercai 39. bölüm fragmanı
Mucize Doktor 29. bölüm 3. fragmanı
MHRS randevu alma taktiği 2020 nasıl alınır?
Bir Zamanlar Çukurova 64. bölüm fragmanı
Yeni Hayat 3. bölüm fragmanı
KYK burs başvurusu 2020 ne zaman başladı mı?
Sen Çal Kapımı 10. bölüm fragmanı
Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor uzatıldı mı?