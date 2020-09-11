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İzmir'de kaldırımda oturan genç kıza otomobil çarptı

İZMİR'in Buca ilçesinde kaldırımda otururken bir otomobilin çarptığı genç kız ağır yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

İZMİR Buca Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada; plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı şerit değiştirerek kaldırımda oturan Gülşah T.’ye (20) çarptı.

Otomobilin altında kalarak sürüklenen Gülşah T., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan genç kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan; kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kayda alındı. Görüntülerde; hızla gelen bir otomobilin şerit değiştirerek kaldırımda oturan Gülşah T.’ye çarpması ve genç kızın otomobilin altında sürüklenmesi yer alıyor.

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