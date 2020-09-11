İzmir'de kaldırımda oturan genç kıza otomobil çarptı

İZMİR Buca Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada; plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı şerit değiştirerek kaldırımda oturan Gülşah T.’ye (20) çarptı.

Otomobilin altında kalarak sürüklenen Gülşah T., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan genç kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.