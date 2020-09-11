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POLİTİKA

Muharrem İnce "parti kurayım mı?" diye sordu işte vatandaşın cevabı

Muharrem İnce, Şırnak'ta vatandaşlara "Parti kurayım mı?" diye sordu, "Kur, destekçiniz" cevabı aldı. İnce'nin o sohbeti, Memleket Hareketi'nin Youtube sayfasında yayınlandı. Bu da İnce'nin niyetini bir kez daha gözler önüne serdi...

CHP'den ayrılıp yeni bir parti kuracağını açıkladıktan sonra "Yok ayrılmıyorum Memleket Hareketi'ni başlatıyorum diyen Muharrem İnce parti mi kuruyor? Şırnak yolunda vatandaşa "Parti kurayım mı?" diye soran Muharrem İnce, istediği cevabı aldı...

Sivas'tan başlattığı Memleket Hareketi kapmasında Güneydoğu Anadolu'yu dolaşan Muharrem İnce, Hakkari-Şırnak yolunda bir köyde durdu ve otobüsten inmeden vatandaşlarla sohbet etti. İnce, vatandaşlara "Ben çok geziyorum, size bir şey bulaşmasın" dedi.

Köylülerin şikayetlerini dinleyen Muharrem İnce, "Parti kurayım mı?" diye sordu. Vatandaşlar ise, "Kurun, vallahi istiyoruz. Kimsemiz yok, kimse yardımcı olmuyor" diye yanıt verdi.

İnce'nin vatandaya "parti kurayım mı?" sorusu ve aldığı cevap Memleket Hareketi'nin Youtube kanalında altyazılı olarak yayınlandı. Bu da Muharrem İnce'nin yeni parti kurma niyetinin bir işareti olarak yorumlandı. 

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