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İstanbul Çekmeköy'de bıçaklı sopalı kavga kamerada

İSTANBUL Çekmeköy'de iki grubun bıçaklı sopalı kavgasında 3 kişi yaralandı. Kavga anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken; olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Çekmeköy Hamidiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda; iki grup, henüz bilinmeyen bir nedenle sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopalarında kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Darp edilerek ve bıçaklanarak yaralanan Sinan Ç., Osman Ç., ve İlker Ç. hastaneye kaldırılırken; Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri olaya karışan Engin S., Nihat S., Oktay S., ve Emrah S.,'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken; olay anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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