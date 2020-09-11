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İstanbul'da önümüzdeki hafta mesai saatleri değişiyor! Ekrem İmamoğlu açıkladı

İSTANBUL'da korona önlemleri kapsamında mesai saatlerinde değişikliğe gidiliyor... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ayrıntıları açıkladı...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul'da yapılacak toplu ulaşım ve mesai saati değişikliklerini açıkladı. Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programına çıkan İmamoğlu, “Önümüzdeki hafta İstanbul’a özel çözümlerle sahaya çıkıyoruz. Bunun içinde mesai saatleri düzenlemesi de dahil" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın ayakta yolcu yasağını değerlendiren İmamoğlu, "Toplu taşımada ayakta olmak yasak dendi. Yasak senden, çözüm benden olmaz. İstanbul’da oturmalı hep beraber çözüm bulmalıyız. Toplu taşıma konusunda çözüm mesai düzenlemesi" dedi.

"Bazı gazetelerin haberleri sıraya koysanız yalan dizisi gibi" diyen İmamoğlu şöyle konuştu: "Metrobüste zaten koltuk sayısı azdır. Şu anda alınan yasağa bakarsınız 2 milyon yolcuyu taşımıyoruz demek anlamına geliyor.  Biz dün sayın Valimiz ile toplantı yaptık. İstanbul’a çözümle çıkacağız.  Bunun içinde mesai düzenlemesi var, İstanbul’da toplu taşıma yüzde 50. İnsanlar çok yoğun bir şekilde özel araç kullanıyor.  Toplu taşıma konusunda çözüm mesai düzenlemesi."

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