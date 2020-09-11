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Balıkesir'de bir kişi aşı bulamayınca 3 hemşireyi darp edip bir hasta yakınını bıçakladı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesindeki sağlık ocağında annesine zatürre aşısı vurdurmak isteyen E.B.K., aşı olmadığını öğrenince 3 hemşireyi darp edip, yardıma gelen hasta yakınını da bıçakladı. Gözaltına alınan E.B.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesine bağlı turistik Küçükköy Mahallesi'nde bulunan 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezine gelen E.B.K., yanındaki annesine zatürre aşısı yapılmasını istedi. Hemşireler, Aile Sağlı Merkezindeki aşı depolama kapasitesinin 100 adet olduğunu ve aşı bulunmadığını, kendilerini listeye ekleyeceklerini söyledi. Bunun üzerine dışarı çıkan E.B.K., bir süre sonra geri dönerek, bir anda hemşire Hande Ç.'nin kafasına yumruk atıp kafasını masaya vurdu. Diğer hemşire Ayşe B.'nin saçından tutup yerde sürüklerken; yardım etmeye gelen hemşire Ayşe S.'nin de koluna vurdu.

Olayı gören hasta yakınlarını ayırmak için geldiği sırada ise bıçağını çeken E.B.K., Abdullah S.'yi de bacağından bıçakladı. Sağlık ocağındakilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bu sırada ilk müdahalesi sağlık ocağında yapılan Abdullah S., ardından Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Saldırgan E.B.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Darp edilen 3 hemşirenin E.B.K.'den şikayetçi olduğu bildirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Hemşirelerden biri, E.B.K.'nin serbest kaldığını öğrendiklerini ve işe gitmeye korktuklarını söyledi.

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