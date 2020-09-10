Fatih Portakal'a soruldu: FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu?

Sürpriz bir şekilde FOX Ana Haber'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal için önceki akşam veda töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Portakal'a sorulan soru damga vurdu.

Koltuğu Selçuk Tepeli'ye devreden Fatih Portakal'a eski mesai arkadaşları sohbet sırasında "FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu?" sorusu soruldu.

Bu soru üzerine kahkaha atan Portakal, "Onu geçenlerde arkadaşlar söyledi. 10 milyon almışım. Bunu bile söylediler" sözleriyle yanıt verdi.

Daha sonra sosyal medya hesabından bu soruya yanıt veren Portakal "En acayip senaryo da buydu! Satılık değilim" ifadelerini kullandı.