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İstanbul’un göbeğinde pitbull dehşeti kamerada! 'Köpeği vurun'

BEŞİKTAŞ’ta pitbull cinsi köpek ağzıyla yakaladığı kediyi parçaladı... Sahibinin defalarca vurduğu, vatandaşın ise tekmelediği köpek kediyi bırakmadı...

İstanbul Beşiktaş’ta sorumsuz sahibinin ağızlık takmadan gezdirdiği pitbull cinsi bir köpek, yakaladığı bir kediyi parçaladı. Dehşet anları kameralara yansırken, sahibinin vurduğu vatandaşların ise “köpeği vurun” diyerek tekmelediği köpek kediyi bırakmadı.

İstanbul’un göbeği Beşiktaş’ta pitbull cinsi köpeğin bir kediyi parçaladığı görüntüler kan dondurdu. Sorumsuz sahibinin ağızlık takmadan kalabalık içerisine çıkardığı köpeği Ihlamurdere Caddesi’nde bir kediyi yakaladı. Kediyi parçalamasına tokat atarak müdahale etmeye çalışan kişi, çevredekilerin tepkisine neden oldu.

Sahibi bu yolla köpeğin ağzından kurtaramadığı kediyi bir de çekmeye çalıştı ancak kurtaramadı. Sahibinin defalarca yumruk ve tokat attığı, vatandaşların ise tekmelediği köpek kediyi bir türlü bırakmadı. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansırken, olay esnasında vatandaşlardan birinin “köpeği vurun” demesi de kan dondurdu.

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