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MEDYA

Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı

Kuruluş Osman dizisinin merakla beklenen 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı. İlk sezonunda reyting rekorları kıran Kuruluş Osman'ın 'Yeni bir devlet' vurgusu yapılan fragmanı büyük beğeni topladı.

İlk sezonunda milyonları ekran başına kilitleyen ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, yeni sezona da bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Ahmet Yenilmez, Cüneyt Arkın ve Sera Kaya gibi pek çok tecrübeli ismi kadrosuna katan Kuruluş Osman'ın 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı.

Kuruluş Osman'ın yeni sezon tanıtım fragmanına "Vaktidir gayri, iz sürüp yol açıp devlet olma vaktidir" sözleri damga vuruyor. Kuruluş Osman'ın fragmanı sosyal medyada da beğeni topladı.

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