Meral Akşener ile Selahattin Demirtaş ne kadar samimi?

"Ben dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım’ın kapısını çalar ve 'Kahvaltıya geldik' derdim..." Meral Akşener, Demirtaş'ın o sözlerine bakın nasıl cevap verdi?.. Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, siyasi liderlerin insani ilişkiler çerçevesinde bir araya gelmesi gerektiğini söylerken “Mesela ben dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım’ın kapısını çalar ve “Kahvaltıya geldik” derdim” açıklaması soruldu.

Akşener, merak edilen soruya şu yanıtı verdi: "Güneydoğu’da şöyle bir gelenek var, kan davalınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız. Evin en yaşlısı tarafından karşılanır. Sonra kapıdan çıkıp gittikten sonra davanız devam eder. Güneydoğu’nun böyle bir özelliği var." Hadi Özışık Perde Arkasın'da Demirtaş ve Akşener'in ne kadar samimi olduklarını açıkladı.