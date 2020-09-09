Mesele imam hatip değil asıl mesele Recep Tayyip Erdoğan!
Dün akşam Haber Global TV ekranlarında Saynur Tezel'in moderatörlüğünde gerçekleşen programa İsmail Saymaz, Erol Mütercimler, Müfid Yüksel ve Hayri Kırbaşoğlu konuk oldu. Programa Erol Mütercimler'in İmam-hatip camiasına yönelik sözleri damga vurdu.Hadi Özışık Perde Arkası'nda Erol Mütercimler'in tüm imam hatiplilere yönelik sözlerinin asıl hedefinin ne olduğunu açıklıyor.
RTÜK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Bir televizyon kanalında Erol Mütercimler'in imam hatip camiasına yönelik tahkir edici ifadeleri nedeniyle inceleme başlatılmıştır." Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erol Mütercimler, yazar Müfid Yüksel ile girdiği tartışma sırasında sesini yükseltti ve imam hatip mezunlarını hedef aldı. Müfid Yüksel, "Saint Joseph, Saint Michel, Saint Benol kimlerin kurduğu okullar, bizim papazların kurduğu okullar" derken, Mütercimler, "Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız" dedi.