BIST 1.090
DOLAR 7,49
EURO 8,82
ALTIN 465,00
SPOR

Ronaldo tarih yazmaya devam ediyor

Portekiz deplasmanda İsveç'i 2-0 yendi. Konuk ekibin 2 golü de Cristiano Ronaldo'dan gelirken, 35 yaşındaki oyuncu milli takım gollerini 101'e çıkardı.

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ikinci haftasında bugün A, C ve D liglerinde 9 karşılaşma oynandı.

Günün öne çıkan A Ligi 1. Grup maçında Fransa, ağırladığı Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etti. Ev sahibi ekipte golleri 43. dakikada Antoine Griezmann, 45. dakikada Anthony Martial, 65. dakikada Dayot Upamecano ve 77. dakikada Olivier Giroud atarken, Hırvatistan'da 16. dakikada Dejan Lovren ve 55. dakikada Josip Brekalo ağları sarsan isimler oldu.

Ronaldo milli takım gollerini 101'e çıkardı
Gruptaki diğer maçta ise Portekiz deplasmanda İsveç'i 2-0 yendi. Konuk ekibin 2 golü de Cristiano Ronaldo'dan gelirken, 35 yaşındaki oyuncu milli takım gollerini 101'e çıkardı ve İranlı Ali Daei'nin ardından milli takım için 100 gol barajını geçen 2. oyuncu oldu. 

UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi
2. Grup:
Danimarka-İngiltere: 0-0
Belçika-İzlanda: 5-1

3. Grup:
Fransa-Hırvatistan: 4-2
İsveç-Portekiz: 0-2

C Ligi
1. Grup:
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi-Azerbaycan: 0-1
Karadağ-Lüksemburg: 0-1

2. Grup:
Ermenistan-Estonya: 2-0
Gürcistan-Kuzey Makedonya: 1-1

D Ligi:
2. Grup: San Marino-Liechtenstein: 0-2

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Taksisinde unutulan çantada bozuk para var sandı 2.5 kilo altın çıktı
Hindistan'da büyük skandal! Koronavirüs hastasına ambulansta tecavüz etti
Covid-19 ile mücadele eden hemşire Sedef Kılıç ağlayarak uyarıda bulundu
Kılıçdaroğlu'na kahkaha atan Buket Aydın'dan "AK Partili misiniz?" sorusuna yanıt
Başörtüsü eylemi yapan İranlı aktivist Meryem Şeriatmedari serbest bırakıldı
Berat Albayrak: 2021'de yüzde 5'in üzerinde büyüme gelebilir
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Okan Bayülgen'den Buket Aydın'a AK Partili misin sorusu
Türkiye başörtüsü eylemi yapan Meryem'i İran'a vermedi
Selçuk Tepeli'den seviyesiz köprü yorumu
Menajerimi Ara 4. bölüm fragmanı
Baraj 5. bölüm fragmanı
Mehmet Yalçınkaya Masterchef'te Furkan Yalçın'ı ağlattı stüdyodan kaçtı
Hekimoğlu 17. bölüm fragmanı
Sefirin Kızı başlamadan kriz çıktı Star dizisini seyirci boykot etti