BIST 1.090
DOLAR 7,48
EURO 8,81
ALTIN 464,84
MEDYA

Çatı Katı Aşk 10. bölüm fragmanı

Çatı Katı Aşk dizisi 10. yeni bölümüyle 12 Eylül 2020 Cumartesi akşamı Kanal D'de olacak. Çatı Katı Aşk'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Çatı Katı Aşk 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çatı Katı Aşk'ın yeni bölümünde neler yaşanacak? Çatı Katı Aşk 12 Eylül 2020 Cumartesi akşamı Kanal D'de...

Çatı Katı, geniş ve sımsıcak bir aileye iki yabancı misafirin dahil olmasıyla başlar. Dayanışmayla ve birbirine tutunarak yaşayan bu aileye minik bir yalanla katılan Ateş ve Yasemin, bu çatının altında önce aşkla çarpışacak, sonra yalanlarıyla sınanacak ama zaman içinde dostluğu, paylaşmayı ve sevgiyi göreceklerdir. Çatı Katı, hayata yeni atılanların, sırtında dünyaları taşıyanların, yuvayı ilmek ilmek örenlerin yani bizim, hepimizin hikayesidir aslında. Ama hepsinden öte bir aşk hikayesidir… Karakterleri birbirine taban tabana zıt, farklı sosyal sınıflardan ve kültürlerden gelen Ateş, Ayşen, Demir ve Yasemin’in ailelerini karşılarına alma pahasına aşklarında direnmelerinin hikayesidir. Hayat gençleri yine boylarından büyük dertlerle baş başa bırakırken, hasretini duyduğumuz bu aile, kuvvetli bağlarıyla her şeyin üstesinden gelip bir arada kalmayı başarabilecek midir?

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Tekirdağ Çorlu'da korkutan deprem! Kaç şiddetinde oldu? İstanbul da sallandı
Nitat Hatipoğlu'ndan haber var!
Koronavirüse yakalanan Ali Babacan'ın durumunda yeni gelişme
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
ABD Başkanı Trump son 1 yılda 600 milyon dolar servet kaybetti
Kritik görüşmenin ardından Türkiye ve İran'dan ortak bildiri
ÖNCEKİ VİDEOLAR
FOX Ana Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'nin düdüklenme gafı
İzmir Çeşme'de fren yerine gaza basan sürücü dehşet saçtı
Mehmet Yalçınkaya Masterchef'te Furkan Yalçın'ı ağlattı stüdyodan kaçtı
Erol Mütercimler'in savunması 'pes' dedirtti
Nedim Şener'den Erol Mütercimler'e kurşun sözler
Sefirin Kızı başlamadan kriz çıktı Star dizisini seyirci boykot etti
Nihat Hatipoğlu'ndan yeni haber var
Memet Ali Alabora tanınmaz halde Gezi sonrası firar etmişti