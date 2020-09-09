Salça videosundan sonra bir iğrençlik daha! Biber turşusunu çıplak ayakla ezdi
BALIKESİR'de salça üretimi yapan fabrikada salçalık domatesleri ayaklarıyla ezen bir kişinin infial yaratmasının ardından şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayaklarıyla ezen bir kişinin videosu paylaşıldı.
Geçtiğimiz günlerde bir tesiste çalışanların ayaklarıyla salçalık domatesleri ezdiği görüntülerin yayılmasının ardından şimdi de biber turşularının bulunduğu varile ayaklarını sokan bir gencin görüntüsü sosyal medyada yayılmaya başladı.
TikTok'ta '@ismaer12' kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan kişi, turşu biberin içinde ayağı ile gezinirken çektiği görüntüleri yükledi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından vatandaşlar, gencin ve tesisin tespit edilerek işlem başlatılmasını istedi.