Gürgen Öz'den olay market paylaşımı her aldığını tek tek saydı

Yaptığı market alışverişi sonrasında hissettiklerini takipçileriyle paylaşan Öz, ucuz fiyatlarıyla ünlü bir marketten yaptığı alışverişin içeriğini sayarak, aldıklarına 96 lira ödediğini söyledi. Gürgen Öz sözlerini ‘ekonomi iyi’ diyerek sonlandırdı.

Başarılı oyuncu paylaştığı videonun altına yazdığı satırlarla verdiği mesajın altını çizerken şu ifadeleri kullandı:

"Sokaklar su satan küçücük çocuklarla dolu… (Onlar Suriye'li demeyin, bozuşuruz. Bildiğiniz bu memleketin çocukları sokaklarda. Kaldı ki buralı yada başka yerden, çocuk çocuktur! Sokakta çalışıyor olmaması gerek!)

Marketlerde fiyatlar uçmuş! Cebinizdeki paranın tamamını marketin kasasına koyuyorsunuz ama poşet yine de dolmuyor! Sonbahar geldi, maşallahıyla geldi… Yeni sezon hayırlı olsun!"