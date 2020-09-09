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POLİTİKA

İyi Parti'den gençlik şarkısı! 'Suçsa hakikati konuşmak, özür dilerim'

İYİ Parti gençlerin sorunlarını anlatan bir şarkı yayınladı. "Benim sıram, benim zamanım" isimli şarkının video klibi sosyal medyada ilgi gördü. Şarkıda iktidara "Şansın bitti, bu sondu uyandım" denildi.

İYİ Parti gençlerin sorunlarını anlatan bir şarkı yayınladı. "Benim sıram, benim zamanım" isimli şarkının video klibi sosyal medyada ilgi gördü. Gençlerin eşitsizlikten ve ekonomik sorunlardan bahsettiği "Benim sıram, benim zamanım" rap şarkısı kısa zamanda büyük ilgi gördü. Gamze Lüküslü ile Nefer Attila'nın seslendirdiği şarkının sözleri şöyle: 

"Günaydın erken kalktın, anksiyete sana da merhaba
Canım telefonum biraz felaket haberi ver bana
Kılıçlar bilenmiş, asosyal medya sosyal mezbaha
Herkes düşman, herkes kızgın, herkes düşmüş bir yana
Aa ülke yandı canım ya plan mı yapmıştın?
Daha dünkü kıyamet var yenisi kopmaz sanmıştım
Tazyikli suyunda daha yeni yıkanmıştım
Taa ilk doğumda hayatım programlanmıştı.
Her yeni gün piyangoyken kariyer planı ne diye?
İçine çek bu kirli hava da sana zenginden hediye
El oğlunun bire aldığını sen alacaksın yediye
Bi' oh diyebilmek için hop yine düştük mü krediye
Biz bize yeteriz evet ama bir şeyi merak ettim
Topladığın yüzlerce milyonu ne ara helak ettin
Neyime yaradı sahte süslü kurumsal nezaketler
Kapıya koyacaktıysan herkesi ilk felakette
 
Şansın bitti
Bu sondu, uyandım
Hazırım şimdi
Benim sıram benim zamanım
 
Hayatım önümde, hayalim çok, hesabım tutmuyor
Ellerim kirli, kalbim temiz korkular uyutmuyor
Hayat yarış, memat varış, aman çalış ama yetmiyor
Yarışlar hileli bunu kimse okulda öğretmiyor
Gel otur şimdi senle bana bi hayat çizelim
Yarışlar, imtihan, okul ve iş tamam diyelim
Maaşlar anca borç kapar aman yavaş yiyelim
Suçsa hakikati konuşmak, özür dilerim
Altın kaplı, yatlı katlı hayatlar önümde fotoroman
Üç ayda jet alan mı yoksa mesaide kaybolan mı,
Kahramanca kararınca yaşamak hoş ama boşa akınca
Umutlar,
Şu koca binalar daha yüksek, mahallemden bakınca
 
Şansın bitti
Bu sondu uyandım
Hazırım şimdi
Benim sıram benim zamanım"

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