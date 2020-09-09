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MEDYA

FOX Ana Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'nin düdüklenme gafı

FOX Ana Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli yaptığı gafla dillerde. Selçuk Tepeli'nin yeni köprü için "Ne kadar düdüklendiğini anlamıyorsun" yorumu tepkilere neden oldu.

FOX TV'de Fatih Portakal'ın koltuğuna oturan Selçuk Tepeli bu kez de köprü haberini sunarken yaptığı gafla gündeme geldi.

Tepeli, yap-işlet-devret modeliyle yapılan köprü ve otoyollarla ilgili haberi sunmadan önce köprü ve otoyol geçiş ücretleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Köprüden geçerken bağlantılı otoyollar nedeniyle vatandaşın ne ödediğini bilmediğini ileri süren Tepeli'nin yorumu ise izleyicileri şaşırttı.

İşte Tepeli'nin o seviyesiz yorumu;

"Üstünden geçsek de geçmesek de para ödediğimiz, geçerken de ne kadar ödediğimizi kestiremediğimiz çünkü bunun önüne arkasına bir takım otoyollar konuluyor. Geçen varsa bilir yani orada ne kadar düdüklendiğini gerçekten anlamıyorsun. Dolayısıyla öyle rahatsız edici bir şey ki.." ifadelerini kullandı.

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